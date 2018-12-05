CNN: Пхеньян продолжает модернизировать свою ракетную базу

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Северокорейские власти продолжают модернизацию ракетной базы в провинции Янгандо на севере страны. Примерно в 11 км от неё сооружается ещё один ракетный объект. Об этом сообщил в среду телеканал CNN, ссылаясь на спутниковые снимки, которые предоставлены специалистами Миддлберийского института в городе Монтерее. Спутниковые снимки показывают, что база остаётся активной. Между тем, пока не окончательно ясно, будет новый объект работать самостоятельно, либо он будет частью существующей базы. В структуру нового объекта входят казармы и командный пункт. CNN констатирует, что модернизация или расширение базы не является нарушением обязательств, которые взял на себя Пхеньян. Южнокорейские военные отметили, что данное место входит в список объектов наблюдения профильными ведомствами РК и США.