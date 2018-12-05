В РК продолжается холодная погода

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6 декабря в РК облачно, а ночью в некоторых районах в центре и на западном побережье ожидается снег. В пятницу сохранится минусовая температура. По данным Корейской метеорологической администрации, похолодание продолжится ещё некоторое время. Поэтому граждан призывают следить за здоровьем и принять меры по предотвращению замерзания счётчиков воды. 7 декабря утром в Сеуле температура воздуха составит минус -9°С г, а в среднем по стране будет варьироваться от -12°С до +2°С. Дневная температура в столице составит -4°С, а по стране от -5°С до +3°С.