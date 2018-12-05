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Корея: Юг-Север

Юг и Север завершили первую часть оценки состояния железных дорог в КНДР

Write: 2018-12-06 14:14:57Update: 2018-12-06 18:32:12

Photo : KBS News

5 декабря делегация из 28 южнокорейских экспертов, принимавшая участие в совместной с северокорейскими коллегами оценке состояния железных дорог на территории КНДР, вернулась на родину. Как сообщили в министерстве по делам  воссоединения РК, был проверен участок протяжённостью 400 км от Кэсона до Синыйчжу на границе с Китаем. По мнению экспертов, состояние полотна не изменилось существенным образом по сравнению с тем, что было в 2007 году. Следующий этап проверки, который начнётся 8 декабря, затронет участок протяжённостью 800 км вдоль восточного побережья Корейского полуострова от города Вонсана до станции Туманган на границе с Россией. При наличии необходимых условий церемония начала строительных работ по соединению железных дорог Юга и Севера может начаться уже в этом году. Между тем, ожидается, что в ближайшее время будет решён вопрос о визите в этом году в Сеул северокорейского лидера Ким Чон Ына. По словам представителя правительства РК, в этом случае на обсуждение деталей визита может уйти больше недели. То есть, решение об организации посещения Сеула Ким Чон Ыном до конца года должно быть принято до середины декабря. 
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