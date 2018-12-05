ГА ООН приняла три резолюции, касающиеся КНДР

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Генеральная Ассамблея ООН приняла три резолюции, в которых, помимо прочего, были изложены требования к КНДР отказаться от ядерной программы. 5 декабря была принята резолюция с рекомендациями по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Её поддержали представители 183 стран, лишь представитель КНДР голосовал против. Проект резолюции был инициирован Австралией и поддержан 60-ю странами. В документе один абзац посвящён ситуации в КНДР. В нём, в частности, жёстко осуждаются шесть ядерных испытаний, проведённых в нарушение резолюций СБ ООН. Также был подтверждён принцип полной, необратимой и подконтрольной денуклеаризации КНДР. В документе изложено требование к Пхеньяну в полной мере выполнять резолюции СБ ООН о закрытии ядерной программы и запрете ядерных испытаний. Генеральная Ассамблея ООН приняла также две резолюции, касающиеся отказа от ядерного оружия и создания безъядерного мира. В них осуждается проведение в КНДР ядерных и ракетных испытаний.