Энергосистема РК полностью готова к зиме

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Нынешней зимой энергоснабжение в стране будет осуществляться без каких-либо накладок, несмотря на ожидаемые сильные холода. Об этом сообщил в четверг представитель правительства РК, подведя итоги состоявшегося в министерстве промышленности, торговли и энергетики заседания по текущим вопросам. Было объявлено, что средний объём потребления электроэнергии составит 91 млн 600 тыс. кВт, а максимальный - 103 млн 220 тыс. кВт. В периоды пикового потребления резервы будут сохраняться на уровне в 11 млн кВт. Через энергетическую биржу было дополнительно получено 7 млн кВт.