Пусанский порт может установить новый рекорд по объёму грузопотока

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В ноябре Пусанский порт переработал 1 млн 876 тыс. 20-ти футовых грузовых контейнеров. Это на 11,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Это самый большой рост в этом году. На экспортный и импортный груз пришлось 842 тыс. контейнеров. Отметка выросла на 2,8%. С начала года по ноябрь объём грузового потока вырос на 5,7%, составив 19 млн 371 тыс. единиц. По состоянию на 3 декабря превышена отметка в 20 млн контейнеров. По итогам года, ожидается, что показатель составит 21 млн 764 тыс. контейнеров, что станет новым рекордом. Миллионная отметка впервые была достигнута в 1984 году, в 2003 году показатель составил 10 млн, а в 2011 году 15 млн единиц. Поставлена цель к 2030 году превысить уровень в 30 млн контейнеров.