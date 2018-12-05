В РК усиливают меры профилактики вируса птичьего гриппа

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В последнее время в РК участились случаи обнаружения в помёте перелётных птиц антител вируса птичьего гриппа, который относится к группе H5 и H7. Об этом сообщили 6 декабря в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства. Всего с начала октября по настоящий момент зафиксировано 27 таких случаев. В этой связи ведомство приступает к усилению профилактических мер. В частности, если подтвердится, что антитела относятся к высокопатогенному типу вируса, то в 80-ти городах и уездах страны планируется установить дезинфекционные пункты. Также будет ограничена продажа птичьего мяса на традиционных рынках и общее перемещение птицы в районах, где выявлен птичий грипп. Это лишь часть запланированных мер.