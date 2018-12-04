Национальное собрание РК проголосует за бюджет на 2019 финансовый год

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7 декабря в Национальном собрании проходит пленарное заседание, в ходе которого должен быть утверждён бюджет на 2019 финансовый год. Накануне правящая Демократическая партия Тобуро и крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея договорились сократить бюджетные расходы на 5 трлн 200 млрд вон (4 млрд 700 млн долларов) от рекордных 470,5 трлн вон, предложенных правительством. Всего на голосование вынесено 200 различных законопроектов, поэтому голосование по бюджету может пройти лишь в ночь на 8 декабря. Бюджет на следующий год направлен на стимулирование экономического роста и создание рабочих мест. Оппозиционные партии Справедливого будущего, Справедливости и Демократии и мира выступают против действий двух крупнейших партий, называя их односторонними. Между тем, для принятия бюджета достаточно голосов, которыми обладают правящая Демократическая партия Тобуро и крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея.