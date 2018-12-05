В Вашингтоне состоялась встреча главы МИД РК и госсекретаря США

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6 декабря в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел РК Кан Гён Хва и госсекретаря США Майкла Помпео. Как сообщила представитель госдепартамента Хезер Науэрт, стороны подтвердили твёрдость двустороннего альянса, договорившись продолжать тесное сотрудничество в деле достижения полной, необратимой и подконтрольной денуклеаризации КНДР. В МИД РК отметили, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по развитию межкорейских отношений и переговорному процессу между КНДР и США, подтвердив важность исполнения антисеверокорейских санкций. Предполагается, что на встрече был затронут вопрос о возможном визите в Сеул северокорейского лидера Ким Чон Ына. Между тем, Кан Гён Хва и Майкл Помпео также договорились продолжать содействие переговорам на уровне военных ведомств двух стран о распределении расходов на содержание американского воинского контингента на Корейском полуострове.