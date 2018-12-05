Более 40% молодых корейцев готовы работать в малых и средних компаниях

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43,8% молодых корейцев хотели бы работать в малых и средних компаниях. На это указывают результаты опроса, проведённого Корейской федерацией малого и среднего бизнеса среди 500 человек в возрасте от 15 до 29 лет. Отрицательный ответ дали 18,2%. Говоря об образе малых и средних компаний, 29% респондентов отметили «ужасные» условия работы, а 28,4% - «рост» и «развитие». Также отмечаются неудобства и трудности в работе, а также «дух вызова» и высокая конкуренция. Среди критериев, на которые респонденты обращают внимание при устройстве на работу, 48,3% назвали зарплату и условия социального обеспечения, а 26,1% - условия работы. Опрос проводился в период с 7 по 21 декабря.