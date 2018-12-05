7 декабря температура воздуха в Сеуле опустилась до -9°С

Photo : YONHAP News

Утром 7 декабря температура воздуха в Сеуле опустилась почти до -9°С. По всей стране наблюдается сильное похолодание. По данным Корейской метеорологической администрации, в 7 часов утра ощущаемая температура в столице составила -15°С. В городах провинции Кёнгидо Тондучхоне показатель составил -9,9°С, в Пхачжу -9,7°С. В Инчхоне похолодало до -7,9°С. В уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо температура воздуха составила -10,3°С, а на горном перевале Тэгваллён в провинции Канвондо -10,9°С. Ощущаемая температура в районе Тэгваллён составила -21,2°С. Нынешнее похолодание объясняется влиянием северо-западного холодного воздуха.