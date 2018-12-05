Президент РК встретился с председателем парламента Вьетнама

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Президент РК Мун Чжэ Ин выразил надежду на максимальное сближение РК и Вьетнама. В ходе состоявшейся 6 декабря в Сеуле встречи с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган южнокорейский лидер отметил, что в РК работают многочисленные вьетнамцы, которые вносят важный вклад в развитие южнокорейской экономики. Он также подчеркнул, что Вьетнам является главным партнёром РК среди стран АСЕАН во всех сферах, включая образование, инвестиции и кадровые обмены. Вьетнам - важнейший партнёр РК в реализации «новой южной политики» Сеула. Нгуен Тхи Ким Нган, в свою очередь, заявила, что вьетнамское правительство считает РК важным партнёром в сферах внешней политики и экономики. Она обещала приложить усилия для взаимного развития двух стран.