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Политика

Рабочая группа РК и США по проблемам КНДР провела очередное заседание

Write: 2018-12-07 13:13:27Update: 2018-12-07 14:35:33

Рабочая группа РК и США по проблемам КНДР провела очередное заседание

Photo : YONHAP News

7 декабря рабочая группа РК и США по северокорейским проблемам провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Как сообщили в МИД РК, стороны обменялись мнениями об изменениях в межкорейских и американо-северокорейских отношениях с 20 ноября, когда состоялась предыдущая встреча. Рабочую группу возглавляют спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн. Однако они не участвовали в нынешнем заседании. Стороны представляли представители правительств двух стран, обсуждавшие рабочие вопросы. 
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