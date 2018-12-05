Рабочая группа РК и США по проблемам КНДР провела очередное заседание

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7 декабря рабочая группа РК и США по северокорейским проблемам провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Как сообщили в МИД РК, стороны обменялись мнениями об изменениях в межкорейских и американо-северокорейских отношениях с 20 ноября, когда состоялась предыдущая встреча. Рабочую группу возглавляют спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн. Однако они не участвовали в нынешнем заседании. Стороны представляли представители правительств двух стран, обсуждавшие рабочие вопросы.