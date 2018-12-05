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Культура

Южнокорейский фильм Burning получает высокие оценки в мире

Write: 2018-12-07 13:19:13Update: 2018-12-07 17:43:49

Южнокорейский фильм Burning получает высокие оценки в мире

Photo : YONHAP News

Фильм Burning южнокорейского режиссёра Ли Чхан Дона вошёл в список лучших картин 2018 года по версии американской газеты  New York Times. 5 декабря ведущий кинокритик газеты Манола Даргис представила свой рейтинг с рецензиями. Она поставила Burning на второе место, отметив, что Картина является одновременно удивительной и притягивающей. Премьера фильма состоялась 5 декабря. В нём описывается мистерия, в которой отражаются такие черты молодости как гнев, а также тёмные  стороны жизни. Ранее фильм участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, обратив на себя внимание мирового киносообщества. 
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