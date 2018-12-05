В РК решено досрочно погасить казначейские облигации

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В этом году правительство РК решило осуществить досрочное погашение казначейских облигаций в объёме 4 трлн вон или 3,5 млрд долларов. 6 декабря в министерстве планирования и финансов сообщили, что соответствующий проект направлен в Национальное собрание. С января по сентябрь этого года накопленный объём налоговых сборов вырос на 23,8 млрд долларов по сравнению с прошлым годом, составив 209 млрд долларов. Досрочное погашение облигаций осуществляется впервые. Объём погашения является максимальным. Сообщается также о решении сократить запланированный объём выпуска казначейских облигаций, который на этот год составил примерно 25,7 млрд долларов. К настоящему моменту выпущено облигаций на сумму 13,4 млрд долларов. Остальные решено не выпускать, учитывая достаточный размер налоговых доходов. Таким образом, к концу этого года государственный долг составит 682,7 трлн вон или 610,6 млрд долларов, что на 16 млрд долларов меньше, чем ожидалось. Доля долга в ВВП страны также сократится на 0,9% до 37,7%. Сообщается, что досрочное погашение облигаций и сокращение выпуска новых облигаций осуществляется по указанию президента РК Мун Чжэ Ина.