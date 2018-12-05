Правительство РК меняет подход к решению проблемы низкой рождаемости

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Правительство РК продвигает план оказания поддержки родителям в полном покрытии медицинских расходов на всех детей до начала их обучения в начальной школе. В целях стимулирования рождаемости предлагается значительно увеличить сумму детских пособий и расширить список получателей, сократив рабочее время родителей маленьких детей, а также на 20% увеличить долю мужчин, берущих отпуск на воспитание детей. Вместе с тем, учитывая последние тенденции, решено предоставлять поддержку женщинам старше 45 лет в лечении бесплодия, изменить систему регистрации новорождённых с тем, чтобы решить проблему дискриминации матерей, родивших вне брака. План с таким содержанием был объявлен 7 декабря президентским комитетом по проблемам низкой рождаемости и старения общества.