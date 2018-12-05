Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 49%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина упал до минимальной отметки. Он снизился на 4% по сравнению с предыдущей неделей, составив 49%. Об этом сообщило агентство Gallup Korea, подведя итоги опроса, проведённого с 4 по 6 декабря среди тысячи жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности президента дали 41% респондентов - на 2% больше. Среди причин положительной оценки отмечаются улучшение межкорейских отношений, активная внешняя политика, политика в вопросе безопасности, полная выкладка в работе. Среди минусов в работе главы государства отмечаются недостаток мер по решению экономических и других проблем населения, чрезмерно мягкая политика в отношении КНДР. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 40%, оппозиционной партии Свободная Корея - 17%, партии Справедливости – 10%, партии Справедливого будущего - 6%, партии Демократии и мира - 1%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.