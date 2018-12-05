Замминистра обороны РК посетит Вьетнам и Индонезию

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C 9 по 13 декабря заместитель министра обороны РК Со Чжу Сок посетит Вьетнам и Индонезию в рамках продвижения «новой южной политики» Сеула. Об этом сообщили 7 декабря в министерстве обороны. 10 декабря во Вьетнаме он встретится со своим коллегой генерал-полковником Нгуен Ти Винем. Это регулярная встреча, в рамках которой обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной области. 12 декабря Со Чжу Сок приьудет в Джакарту, где встретится с заместителем министра обороны Индонезии маршалом авиации Хадияном Суминтаатмаджей. Стороны обсудят план развития сотрудничества, в том числе в вопросе безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом.