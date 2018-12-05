Иностранные инвестиционные банки снизили прогноз роста экономики РК

Крупнейшие зарубежные инвестиционные банки снизили прогноз роста южнокорейской экономики на этот и следующий год в среднем на 0,1%. По данным международного финансового центра, представленным 6 декабря, по состоянию на конец ноября средний показатель девяти банков на этот год составил 2,7%, на следующий 2,6%. Это на 0,1% ниже, чем в предыдущем месяце. С сентября банки снижают прогнозы на 0,1% уже второй раз. До этого некоторые учреждения считали возможным рост до 3%. Банк Nomura снизил прогнозы на этот год на 0,2%, а UBS - на 0,1%. Касательно следующего года Goldman Sachs и Nomura снизили прогноз на 0,2%, Bank of America и UBS - на 0,1%. В качестве причины такого решения в банке Nomura отметили ухудшение финансовых условий и потребительских настроений ввиду реструктуризации судостроения и автомобильной промышленности, нехватки рабочих мест, повышения учётной ставки Банка Кореи. В Goldman Sachs указали на замедление темпов роста экспорта полупроводников и поставок товаров в Китай, а также ослабление темпов роста экономик крупнейших торговых партнёров РК.