Зарубежные инвестиции РК выросли в третьем квартале на 33%

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В третьем квартале этого года объём прямых зарубежных инвестиций РК значительно вырос. Такой рост продолжается два квартала подряд. По данным министерства планирования и финансов, представленным 7 декабря, в период с июля по сентябрь показатель вырос на 33% в годовом исчислении, составив 13 млрд 110 млн долларов. Это самый высокий рост с первого квартала прошлого года. Показатель в сфере производства вырос на 160,6%, составив 5 млрд 30 млн долларов. Одним из примеров является покупка компанией LG 70% акций австрийской компании ZKW, занимающейся разработкой и выпуском осветительных приборов, в том числе для автомобилей. Сумма сделки составила 770 млн евро. Наибольший рост инвестиций отмечается относительно США и Китая. По регионам на первом месте по объёму инвестирования Азия. Далее следуют Северная Америка и Европа. Общий накопленный объём инвестиций за рубеж за три квартала вырос на 7,3%, составив 36 млрд 20 млн долларов.