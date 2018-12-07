Военный бюджет РК на 2019 год вырос на 8,2%

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Одобренный Национальным собранием РК бюджет на следующий год предусматривает 32,7 млн долларов на установку воздухоочистительного оборудования в армии с целью защиты здоровья военнослужащих от микропыли. Кроме того, бюджет предусматривает расходы в размере 42,2 млн долларов на новое обмундирование. В министерстве обороны РК сообщили, что военный бюджет страны на 2019 год вырос на 8,2%, составив 41,6 млрд долларов. Нынешнее увеличение военных расходов является самым высоким с 2008 года, когда отметка составила 8,8%. Самое большое за последние 10 лет увеличение в 13,7% отмечено относительно повышения обороноспособности и поддержания боевого арсенала армии. Сообщается, что в процессе рассмотрения военного бюджета он был снижен на 218,6 млн долларов. Но депутаты от правящих и оппозиционных сил увеличили на эту же сумму объём расходов на повышение боевой мощи и на нужды соцобеспечения военнослужащих. Поэтому военный бюджет РК на 2019 год сохранил первоначальный объём, представленный правительством. Указывается, что отражены все пункты, связанные с планом «реформы системы обороны 2.0», который включает меры по противодействию угрозам безопасности, передачу Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время, новые исследования и разработки в оборонной области, а также активизацию оборонной промышленности.