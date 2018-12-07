Стоимость топлива в РК продолжает снижаться

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В РК пятую неделю подряд продолжается снижение стоимости бензина и дизельного топлива. Такая ситуация объясняется снижением мировых цен на нефть и понижением с 6 ноября топливного налога. По данным интернет-сайта Opinet, на первой неделе декабря стоимость бензина составила в среднем 1.481 вону или 1,32 доллара за литр. Это на 35 вон или 4 цента меньше, чем на предыдущей неделе. Таким образом, за пять недель показатель снизился на 209 вон или 19 центов. Нынешний показатель является минимальным с сентября прошлого года, когда отметка составляла 1.475 вон. Кроме того, отметка упала ниже 1.500 вон впервые за последние 14 месяцев. Дизельное топливо подешевело на 2 цента, составив 1,21 доллара. В Корейской государственной нефтяной корпорации считают, что такая тенденция снижения цен продолжится.