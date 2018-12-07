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В субботу в РК сохраняется холодная погода. В провинциях Чхунчхон-Намдо и Чолладо ожидается обильный снегопад. На западном побережье в провинциях Чолла-Намдо и Чолла-Пукто, по прогнозам, уровень снежных осадков превысит 10 см, а на западном побережье в провинции Чхунчхон-Намдо показатель будет варьироваться от 2 до 7 см. В общем, по всей территории страны ясная и холодная погода. Утренняя температура воздуха в Сеуле упала до -12°С. Минимальная температура зафиксирована в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо -20,4°С. В горах Сораксан отметка составила -20,1°С, в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо -16,1°С. Нынешние холода достигли третьего самого низкого показателя за декабрь с 2000 года. На большей территории страны столбик термометра упал ниже -10°С. Ожидается, что похолодание продлится до 10 декабря. В метеорологической администрации отмечается, что такое похолодание связано с потоками холодного воздуха с севера. В некоторых районах объявлено предупреждение о повышенной сухости. В этой связи указывается на необходимость принять меры по предотвращению лесных пожаров.