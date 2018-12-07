Майкл Помпео назвал денуклеаризацию КНДР «трудной задачей»

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Госсекретарь США Майкл Помпео вновь назвал «трудной задачей» денуклеаризацию КНДР. Об этом он заявил 7 декабря в интервью радиостанции штата Канзас «B98 FM». Он, в частности, заявил, что перед США всё ещё стоит трудная задача по денуклеаризации Севера. Майкл Помпео подчеркнул наличие определённых подвижек в данном вопросе, одновременно указав на сложность вопроса и на то, что решение этой задачи займёт много времени. Госсекретарь США также сказал, что его поездки в Пхеньян стали хорошим опытом, давшим возможность понять каким образом достичь конкретных результатов по обещаниям Ким Чон Ына о денуклеаризации. Он в очередной раз указал на то, что отказ Севера от ядерной программы является важным для всех. Ранее Дональд Трамп выразил готовность провести вторую встречу с Ким Чон Ыном в январе или феврале следующего года, показав личное стремление к решению ядерной проблемы Севера. На этом фоне интерес прикован к тому сумеют ли стороны найти выход из нынешнего застоя в диалоге КНДР и США.