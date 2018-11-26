Представители Юга и Севера Кореи завершили обследование устья реки Ханган

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Представители Юга и Севера Кореи завершили совместное обследование устья реки Ханган. Оно было начато 5 ноября в рамках реализации межкорейских договорённостей в военной области, достигнутых 19 сентября. В связи с военной напряжённостью доступ гражданских судов к данному району был закрыт, и совместное обследование состоялось впервые за 65 лет с момента заключения перемирия. Цель проекта состоит в подготовке условий для дальнейшего совместного хозяйственного использования водной артерии протяжённостью 70 км. Южнокорейская зона обследования проходит от деревни Ману-ри города Пхачжу провинции Кёнгидо до острова Мальдо в уезде Канхва-гун города Инчхона, а северокорейская - от деревни Имхан-ри уезда Пханмун-гун города Кэсона до деревни Хэнам-ри уезда Ёнан-гун провинции Хванхэ-Намдо. На основе проведённой работы к концу декабря стороны намерены создать подробную карту, которая будет впоследствии использоваться в интересах гражданского судоходства. Как сообщил замминистра обороны РК Со Чжу Сок, со следующего года гражданские суда Юга и Севера смогут свободно и безопасно курсировать в данном районе.