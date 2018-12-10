Представители Юга и Севера обсудят вопросы сотрудничества в лесном хозяйстве

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10 декабря делегация южнокорейских экспертов отправилась через Пекин в Пхеньян для обсуждения с северокорейскими коллегами вопросов сотрудничества в лесном хозяйстве. Делегацию из десяти человек, возглавляет директор департамента политики в лесной промышленности Корейского управления лесного хозяйства Им Сан Соп. Визит продлится по 13 декабря. Южнокорейские эксперты намерены проверить распределение 50 тонн инсектицидов, переданных Северу 29 ноября, посетит Пхеньянский завод лесозаготовительного оборудования и лесной питомник. Стороны обсудят также дальнейшие направления сотрудничества в сфере лесного хозяйства. Визит проходит в рамках реализации договорённостей, достигнутых в ходе второго заседания представителей Юга и Севера по вопросам лесного хозяйства, состоявшегося в октябре. Тогда было решено провести в этом году модернизацию десяти лесных питомников Севера.