Администрация президента РК: Пока нет конкретных договорённостей о визите Ким Чон Ына в Сеул

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Пока нет никаких конкретных договорённостей относительно визита северокорейского лидера Ким Чон Ына в Сеул. Об этом сообщил в воскресенье представитель администрации президента РК Ким Ый Гём, добавив, что южнокорейская сторона не собирается форсировать реализацию договорённости об очередном межкорейском саммите, зафиксированной в Пхеньянской декларации. По словам представителя администрации, обсуждение подготовки к визиту Ким Чон Ына продолжается, хотя решение вряд ли будет принято в ближайшее время, тем более что Пхеньян не проявляет активности в данном вопросе. Эксперты полагают, что администрация президента больше нацелена на проведение межкорейского саммита в Сеуле в следующем году. Это может быть связано с тем, что для межкорейского экономического сотрудничества данное мероприятие может быть малоэффективным, учитывая сохранение санкций.