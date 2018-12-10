Около половины южнокорейцев не против выступления Ким Чон Ына в Национальном собрании

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Около половины взрослых южнокорейцев не против того, чтобы лидер КНДР, если он прибудет с визитом в Сеул, выступил в Национальном собрании. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Realmeter, 46,7% респондентов высказались за такое выступление. Противоположную точку зрения выразили 40,2% из 503 опрошенных взрослых южнокорейцев. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±4,4% при уровне достоверности 95%. Что касается визита северокорейского лидера в РК, то его поддержали 60% участников отдельного опроса, проведённого на прошлой неделе агентством Realmeter.