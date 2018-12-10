За первые 11 месяцев 2018 года объём выплаченных пособий по безработице достиг 6 трлн вон

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За период с января по ноябрь текущего года объём пособий по безработице, выплаченных в РК тем, кто находится в активном поиске работы, составил 5 трлн 977 млрд вон или 5 млрд 322 млн долларов. Если добавить к этому выплаты за повторное трудоустройство, то показатель уже превысил 6 трлн вон. Подобная отметка достигнута впервые. Увеличение выплат связывают с ухудшением ситуации на рынке труда и повышением минимального размера оплаты труда, который является критерием при определении размера пособия. В ноябре пособие получили 384 тыс. человек. Это на 14,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Впервые заявки на получение выплат подали 80 тыс. человек. Этот показатель вырос на 6,9%.