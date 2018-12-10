Мун Чжэ Ин: Усилия по построению мира на Корейском полуострове помогут улучшить ситуацию с правами человека в КНДР

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Усилия по построению мира на Корейском полуострове помогут улучшить ситуацию с правами человека в КНДР. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в понедельник на церемонии по случаю 70-летия принятия Генассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека. Устранение остатков «холодной войны» и построение прочного мира станут основой для свободы, справедливости и мира на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и во всём мире,- подчеркнул Мун Чжэ Ин. Среди стран, переживших периоды колониального правления, диктатуры и войн мало стран, достигших такого же уровня прав человека как РК. Однако впереди долгий путь, поскольку война на Корейском полуострове пока не закончилась, и мир ещё не установлен,- отметил южнокорейский лидер. .