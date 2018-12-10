KDI: Рост южнокорейской экономики замедляется

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В последнее время южнокорейская экономика переживает спад активности, сообщили в понедельник в Корейском институте развития (KDI). Инвестиции в производственные мощности в октябре выросли на 9,4% в годовом исчислении, а в сентябре данный показатель сократился на 19,3%. Однако нынешнее улучшение связывают лишь с увеличением количества рабочих дней. В ноябре отмечено уменьшение роста экспорта, который составил 4,5%, а в октябре - 22,7%. Замедление роста объясняется в основном сокращением поставок продукции нефтехимической отрасли и полупроводников. Рост занятости составил в октябре 64 тыс. человек в годовом исчислении. Среди факторов, сдерживающих экономический рост, эксперты называют замедление восстановления мировой экономики, повышение базовой процентной ставки в США, финансовую нестабильность на развивающихся рынках и сохранение торгового противостояния КНР и США. Эксперты полагают, что в следующем году рост экономики РК не превысит 3%.