Шансы РК стать лидером мирового рынка судостроения растут

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В этом году южнокорейские судостроители могут впервые за семь лет занять первое место в мире по объёму заказов. По данным агентства Clarksons, в период с января по ноябрь мировые судостроители получили заказы на 26 млн компенсированных валовых регистровых тонн (CGT). Южнокорейский показатель оказался самым большим, составив 10 млн 900 тыс. CGT или 42% от всех заказов. Таким образом, РК обошла Китай, показатель которого составил 8 млн 740 тыс. тонн, а доля - 34% мирового рынка. РК становилась лидером по этому показателю в 2011 году, но затем шесть лет подряд рейтинг возглавлял Китай. Общий накопленный объём мировых заказов по состоянию на конец ноября вырос на 390 тыс. тонн по сравнению с предыдущим месяцем, составив 78 млн 850 тыс. регистровых тонн.