Замминистра по делам воссоединения РК посетит Японию

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10 декабря заместитель министра по делам воссоединения РК Чхон Хэ Сон посетит с трёхдневным визитом Японию. Там он намерен встретиться с представителями правительства, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове. Об этом заявил на брифинге представитель министерства по делам воссоединения Пэк Тхэ Хён. Данный визит носит регулярный характер. В Токио Чхон Хэ Сон встретится с заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Акибой, председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Кэндзи Вакаямой, экспертами по Корейскому полуострову.