В РК растут общественные расходы, связанные с ожирением населения

Общественные расходы на решение проблемы ожирения в РК превысили 11 трлн вон. Как сообщили в Национальной корпорации медицинского страхования, по состоянию на 2016 год косвенные общественные расходы, связанные с лечением ожирения, преждевременной смертностью, а также со снижением производительности, составили 11 трлн 460 млрд вон или 10 млрд 184 млн долларов. Это 0,7% ВВП страны. За три года показатель вырос в 1,6 раза. 51% этого экономического бремени составили медицинские расходы, 33% - компенсация снижения производительности, 10% связаны с преждевременной смертностью. За три года медицинские расходы на одного человека, связанные с ожирением, превысили 1,5 трлн вон или 1 млрд 300 млн долларов. В этой связи отмечается срочность мер по предотвращению ожирения.