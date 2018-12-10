Бюджет фонда межкорейского сотрудничества достиг 1 трлн вон

Бюджет Фонда межкорейского сотрудничества впервые за три года достиг 1 трлн вон. По данным Национального статистического управления, представленным 10 декабря, бюджет министерства по делам воссоединения на 2019 год сократился на 6 млн 800 тыс. долларов по сравнению с этим годом, составив 195 млн 300 тыс. долларов. Общий показатель фонда вырос на 15%, составив 1 трлн 106 млрд 300 млн вон или 982 млн 900 тыс. долларов. Отметка превышает 1 трлн вон впервые с 2016 года. Данный уровень держался с 2008 по 2016 год. Как сообщил представитель министерства, дополнительные расходы направлены на построение устойчивых межкорейских отношений, в том числе 5,5 млн долларов на проведение встреч разделённых семей в формате видеоконференций, 448 млн долларов на межкорейское экономическое сотрудничество, 18 млн 200 тыс долларов на культурные обмены.