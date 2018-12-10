Президент РК вручил Хон Нам Ги удостоверение о назначении на должность вице-премьера

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10 декабря президент РК Мун Чжэ Ин вручил новому вице-премьеру по вопросам экономики, министру планирования и финансов Хон Нам Ги удостоверение о назначении на должность. 7 декабря парламентский комитет по планированию и финансам принял доклад по итогам слушаний по его кандидатуре. В документе говорится, что Хон Нам Ги играл ключевую роль в реализации политики правительства, поэтому он обладает необходимым для занимаемой должности уровнем профессионализма, будучи готовым к реализации правительственной политики инновационного роста и роста за счёт увеличения доходов населения. Указывается, что он представил направления по решению текущих экономических проблем страны. Вместе с тем, как отмечается в ряде кругов, Хон Нам Ги не демонстрирует активного стремления к пересмотру некоторых моментов нынешней политики правительства, несмотря на требования об отмене политики увеличения доходов и регулировании темпов повышения минимального размера оплаты труда.