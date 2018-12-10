С 1 по 10 декабря южнокорейский экспорт сократился на 3,9%

Photo : KBS News

С 1 по 10 декабря объём южнокорейского экспорта сократился на 3,9% в годовом исчислении, составив 12 млрд 100 млн долларов. Об этом сообщили во вторник в Таможенном управлении. Экспорт продукции судостроения сократился в указанный период на 94,9%, автомобильных автозапчастей - на 7,6%, а полупроводников - на 3,7%. Значительный спад в судостроении объясняется большим объёмом экспорта СПГ-танкеров в начале декабря прошлого года. Между тем, экспорт нефтепродуктов вырос на 18,3%, автомобилей - на 39,6%. Общий накопленный объём экспорта с начала года вырос на 12,4%, составив 504 млрд 300 млн долларов. С 1 по 10 декабря импорт вырос на 4,2%, составив 13 млрд 300 млн долларов. В первой декаде декабря дефицит южнокорейского торгового баланса составил 1 млрд 200 млн долларов.