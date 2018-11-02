США внесли в санкционный список трёх членов руководства КНДР

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Министерство финансов США внесло в санкционный список трёх членов руководства КНДР. Это, в частности, заместитель председателя Трудовой партии Кореи Чхве Рён Хэ, министр госбезопасности Чон Гён Тхэк и зав.отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК Пак Кван Хо. Как отмечается в заявлении министерства финансов США, они причастны к серьёзным нарушениям прав человека и цензуре в КНДР. Чхве Рён Хэ является вторым человеком в иерархии ТПК. Чон Гён Тхэк считается ответственным за цензуру и нарушения прав человека, а Пак Кван Хо отвечает за «идеологическую чистоту и общие функции цензуры, контроль за информацией». Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что данные меры являются выражением поддержки Вашингтоном свободы слова, а также протеста против нарушений прав человека и цензуры.