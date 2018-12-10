Президент РК призвал нового вице-премьера по экономике активизировать инвестиционные настроения

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал нового вице-премьера по вопросам экономики, министра планирования и финансов Хон Нам Ги приложить максимум усилий для решения проблемы снижения инвестиционных настроений южнокорейских компаний. В ходе беседы, состоявшейся сразу в понедельник сразу после церемонии вручения Хон Нам Ги удостоверения о назначении на должность, Мун Чжэ Ин напомнил, что сейчас сложное для экономики время. Необходимо немедленно решать проблемы рынка труда и активизации экономики. Глава государства призвал Хон Нам Ги приложить усилия для обеспечения условий, при которых граждане страны смогут почувствовать эффект от всеобъемлющего роста. Хон Нам Ги обещал приложить для этого все возможные усилия, активно развивая диалог с населением.