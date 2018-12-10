РК и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество в оборонной области

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10 декабря заместители министров обороны РК и Вьетнама Со Чжу Сок и Нгуен Ти Винь провели в Хошимине «стратегический диалог в сфере обороны». Стороны договорились наращивать сотрудничество в военной сфере и в оборонной промышленности, активизировать обмены на уровне руководства оборонных ведомств и в области военного образования. С целью реализации договорённостей они запустят рабочую переговорную платформу. Со Чжу Сок и Нгуен Ти Вин также обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Заместитель министра обороны РК призвал вьетнамского коллегу оказать активную поддержку налаживанию прочного мира и денуклеаризации Корейского полуострова. Нгуен Ти Вин поприветствовал позитивные перемены в сфере безопасности, выразив поддержку усилиям южнокорейского правительства в поддержании мира и стабильности в регионе.