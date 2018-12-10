Сеул готовится к акции Korea Grand Sale 2019

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С 17 января по 28 февраля в РК пройдёт грандиозная акция скидок Korea Grand Sale 2019, ориентированная на иностранцев. Об этом сообщили в комитете «Посещение Кореи». Организаторы подготовили различные мероприятия, в том числе туристические контенты, обеспечивающие комфортное посещение иностранцами достопримечательностей столицы и регионов. Для иностранных туристов подготовлены экскурсии по столичному региону и провинции Кёнгидо. При получении специальных стикеров во время шопинга в четырёх крупных торговых районах Каннам, Намдэмун, Мапхо и Ёнсан можно получить купоны на посещение ресторанов в отелях. Много подарков ожидает гостей в рамках платформы для обмена туристическими контентами KLOOK. На площади Чхонге в центре Сеула разместится центр главных мероприятий, в котором будут проходить различные акции. Там можно получить консультацию на разных языках, воспользоваться бесплатным интернетом и просто отдохнуть. В акции Korea Grand Sale 2019 примут участие около 800 компаний. В 2011 году в аналогичном мероприятии принимали участие лишь 55 компаний.