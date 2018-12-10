РК и США изменят названия совместных военных учений

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Военные ведомства РК и США обсуждают план проведения военных учений, намеченных на следующий год, а также рассматривают возможность изменения названий совместных учений Key Resolve и Ulchi Freedom Guardian. Об этом сообщил южнокорейский военный представитель. Известно, что новые названия будут носить нейтральный характер, представляя собой определённый набор цифр. Такие меры направлены на поддержание внешнеполитических усилий по денуклеаризации КНДР. Нынешние названия, как указывается, являются фактором излишнего провоцирования Севера.