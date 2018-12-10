РК и США продолжают обсуждать распределение расходов на содержание американских войск

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С 11 по 13 декабря в Сеуле проходит десятый раунд южнокорейско-американских переговоров по подготовке десятого соглашения о распределении расходов на содержание военного контингента США на Корейском полуострове. Пока стороны не сумели достичь консенсуса по всем спорным вопросам. Американская сторона требует значительного повышения доли РК . Так, на прошлой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп хочет в два раза увеличить долю РК. В настоящий момент южнокорейская сторона выделяет на содержание американских войск 960 млрд 200 млн вон или 852 млн долларов в год. РК, в свою очередь, выступает за разумное повышение расходов и улучшение всей системы их распределения. Кроме того, Сеул сохраняет позицию о невозможности принятия новых требований Вашингтона о том, что южнокорейская сторона должна взять на себя часть расходов на размещение на Корейском полуострове стратегических вооружений США. За девять предыдущих раундов договориться так и не удалось, поэтому ожидается, что нынешние переговоры также будут непростыми.