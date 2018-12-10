Отечественные эксперты прогнозируют рост экономики РК в этом году 2,6%

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Средний прогноз роста южнокорейской экономики на этот год, представленный отечественными экспертами, составил 2,6%, а на 2019 год - 2,5%. Об этом сообщили во вторник в Корейском институте развития, представив результаты опроса экспертов, проведённого в конце октября. Отмечается общее снижение прогнозов. Ожидается, что в следующем году рост занятости составит примерно 100 тыс. человек, а безработица будет немного превышать 3%. Рост экспорта вряд ли превысит 4%, а профицит платёжного баланса сократится на 14 млрд долларов по сравнению с этим годом, составив 61 млрд долларов. Большинство опрошенных экспертов считают, что в следующем году учётная ставка будет сохранена на нынешнем уровне. Однако остаётся вероятность того, что Банк Кореи один раз может её повысить.