Юг и Север продолжают развивать сотрудничество в сфере спорта

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14 декабря в межкорейском пункте связи в Кэсоне состоится второе рабочее заседание представителей Юга и Севера по вопросам сотрудничества в сфере спорта. 11 декабря представитель министерства культуры, спорта и туризма заявил, что стороны намерены обсудить наиболее актуальные вопросы. Среди них формирование единой сборной для участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, а также проведение совместных тренировок. В качестве дисциплин, по которым возможно создание единых сборных, называют баскетбол, настольный теннис, гандбол, греблю на каноэ. В этих видах спортсмены двух Корей уже выступали совместно. Представитель министерства отметил, что пока по этому вопросу нет конкретных решений. Как только список будет определён, стороны приступят к разработке плана совместных тренировок.