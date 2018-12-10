Ассоциации кинокритиков США и Канады включили Burning в список лучших фильмов

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Фильм Burning южнокорейского режиссёра Ли Чхан Дона четыре раза отмечен ассоциациями кинокритиков США и Канады. 9 декабря Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса на своей официальной странице в одной из соцсетей сообщила о присуждении награды за лучший фильм на иностранном языке картинам Burning Ли Чхан Дона и Shoplifters японского режиссёра Хирокадзу Корээда. Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил голливудский актёр корейского происхождения Стивен Ян, снявшийся в Burning. Аналогичные награды южнокорейскому фильму присудила и Ассоциация кинокритиков Торонто. Оценка ассоциации Лос-Анджелеса, как принято считать, влияет на номинации Американской киноакадемии. Поэтому вполне возможно, что Burning может стать первым южнокорейским фильмом, который удостоится чести побороться за главную награду в основном конкурсе Американской киноакадемии.