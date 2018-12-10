Hyundai Motor Group наладит массовый выпуск водородных электромобилей

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Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Group намерен к 2030 году запустить производственную платформу, которая позволит ежегодно выпускать до 500 тыс. водородных электромобилей (FCEV). 11 декабря в Чхунчжу провинции Чхунчхон-Пукто на территории завода Hyundai Mobis прошла церемония начала строительства второго завода по производству систем водородных топливных элементов. Его строительство будет завершено к концу следующего года. Таким образом, к 2022 году объём производства данных систем планируется увеличить с нынешних трёх до 40 тысяч в год. Министр промышленности, торговли и энергетики Сон Юн Мо заявил, что правительство окажет посильную помощь в данном вопросе, в том числе увеличив закупку водородных электромобилей. Так, к 2022 году министр пообещал создать 310 водородных заправок по всей стране. Между тем, Hyundai Motor намерена до 2030 года вложить 7 млрд долларов в новые исследования и разработки, в наращивание производственных мощностей и в сотрудничество с подрядчиками в рамках создания производственной базы для массового выпуска водородных электромобилей.