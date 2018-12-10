РК развивает сотрудничество с Тихоокеанским Альянсом

11 декабря в Лиме состоялся форум сотрудничества РК и Тихоокеанского Альянса. Это торговый блок латиноамериканских стран, в который входят Мексика, Перу, Чили, Колумбия. РК участвует в альянсе в качестве наблюдателя. По данным МИД РК, с южнокорейской стороны в форуме приняли участие представители Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), Управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств, неправительственные эксперты. Со стороны Тихоокеанского Альянса в форуме принимали участие эксперты и представители местных профильных ведомств. Стороны обменялись мнениями о дальнейших направлениях сотрудничества, а также по выработке модели постоянного и эффективного взаимодействия.