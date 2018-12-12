Рост занятости в ноябре впервые за пять месяцев превысил 100 тыс. человек

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В конце ноября численность занятого населения РК составила 27 млн 184 тыс человек, увеличившись на 165 тыс. человек по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщили в среду в Национальном статистическом управлении, рост занятости превысил 100 тыс. человек впервые за последние пять месяцев. Уровень занятости составил 67,1% трудоспособного населения, увеличившись на 0,1% в годовом исчислении. Среди молодёжи до 30 лет аналогичный показатель составил 43,2%, увеличившись за тот же период на 1,7%. Уровень безработицы достиг 3,2% трудоспособного населения, что на 0,1% больше, чем год назад. Это самый высокий уровень с 2009 года. Безработица среди молодёжи до 30 лет сократилась на 1,3%, составив 7,9%. Количество рабочих мест в промышленном производстве сократилось за год на 91 тыс., в сфере оптовой и розничной торговли – на 69 тыс., но в здравоохранении и социальном обеспечении число рабочих мест увеличилось за тот же период на 164 тыс. Первоначально правительство ставило цель создать в течение года не менее 320 тыс. новых рабочих мест, но в июне пересмотрело прогноз, уменьшив его до 180 тыс. По мнению экспертов, фактический показатель вряд ли превысит 100 тысяч.