США включили КНДР в список стран, где ущемляется свобода вероисповедания

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Госдепартамент США обнародовал список из десяти стран, вызывающих «особую обеспокоенность» в рамках Закона о международной религиозной свободе, принятого в 1998 году. В список вошли КНДР, Китай, Иран, Мьянма, Эритрея, Пакистан, Судан, Садовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан. Согласно закону о международной свободе вероисповедания, принятому в 1998 году в США, ежегодно госдепартамент представляет доклад о религиозной свободе в мире, в котором представлена оценка ситуации в двухстах странах. КНДР включается в вышеуказанный список 17 лет подряд. Россия, Узбекистан и Коморские острова внесены в специальный контрольный список стран, правительства которых несут ответственность за злостные нарушения свободы вероисповедания. Как заявил госсекретарь США Майкл Помпео, во многих местах по всему миру люди продолжают подвергаться преследованиям, за то, что живут в соответствии со своей верой.